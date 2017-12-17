Глава Союза журналистов назвал 2017 год одним из самых тревожных для украинских СМИ

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что уходящий 2017 год стал одним из самых тревожных в истории Украины в плане соблюдения прав журналистов.

Об этом передает NewsOne.

Сергей Томиленко напомнил, что корни безнаказанности за нападения на представителей СМИ растут еще со времен Евромайдана, "потому что мы не имеем прецедентов, когда за это были наказаны правоохранители не только в Киеве, но и в регионах".

"Все эти дела рассыпаются. Кроме этого у нас высок уровень физической агрессии. Очень тревожит в 2017 году, это то, что именно власть, полиция, СБУ, политики начали себе позволять то, чего они после Революции достоинства совершенно не позволяли. Теперь же они приходят с обысками, с определенными претензиями ", - сказал Томиленко.

Он отметил, что на днях американский Комитет защиты журналистов впервые включил Украину в печальный индекс стран, где есть арестованные журналисты.

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"У нас есть Василий Муравицкий, житомирский блогер, он находится под арестом и ему предъявляется" государственная измена", "сотрудничество со страной агрессором". Также имеем дело, когда Дмитрий Василец получил девять лет за то, что они, с Тимониным, якобы, настраивали ютуб-канал "Новороссия", - рассказал Томиленко.

Председатель НСЖУ сообщил, что буквально вчера, 16 декабря, холдинг "Вести" заявил о том, что к ним без надлежащего юридического обеспечения пришли представители администрации по отчуждению имущества. Подвергаются давлению и другие СМИ.

"Вчера руководство телеканала ZIK заявил о том, что люди, которые входят в влиятельной звена БПП (имеется в виду Глеб Загорий с женой Екатериной, - Прим.Ред.) Предлагали, или взять в аренду на три года канал, или выкупить его. И на эти обвинения мы не получаем надлежащих аргументов", - отмечает Томиленко

По убеждению главы НСЖУ, ключевой проблемой в отношениях власти и СМИ - недостаток публичности в позиции власти и правоохранителей. Их нынешние аргументы часто не выдерживают критики, даже при первом взгляде, несмотря на грозные обвинения в "государственной измене" того же Муравицкого.

"У нас не хватает этих коммуникаций, определенного общественного диалога и, соответственно, когда мы собираем избитых журналистов, то Генпрокуратура отказывается прийти и рассказать как она их защищает", - подытожил Томиленко.