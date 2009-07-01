Регионалы опять осадили парламентскую трибуну

Фракция Партии регионов вновь заблокировала президиум и трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сразу после того, как председатель ВР Владимир ЛИТВИН объявил получасовой перерыв для проведения Согласительного совета по кадровым вопросам. Депутаты от фракции Партии регионов подперли стульями оба входа в президиум ВР, заблокировали трибуну парламента и заняли места в ложе правительства. Сейчас неизвестно, по каким причинам вновь происходит блокирование.