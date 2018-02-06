В ВР зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы", которым предлагается, среди прочего, законодательно закрепить в Вооруженных силах приветствие "Слава Украине" и ответ - "Героям слава".

Правительство предлагает официально ввести военные приветствия "Слава Украине", "Героям слава".

Соответствующий законопроект № 7549 от 5 февраля зарегистрирован в Верховной Раде.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В частности, документом предлагается внести изменения в статью 84 воинского устава внутренней службы ВСУ, заменив советское приветствие "Здравствуйте, товарищи", "Здравия желаем (желаю)" на "Слава Украине", "Героям слава".

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"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, которые находятся в строю или вне его, отвечают "Героям слава", - говорится в проекте закона.

Аналогичными фразами предлагается и прощаться, тогда как на сегодняшний день уставная форма прощания звучит так: "До свидания, товарищи", "До свидания".

Кроме того, законопроектом предлагается сохранить приветствие "товарищ", когда военнослужащий обращается к министру обороны, который является гражданским лицом.

Так, предлагается в статье 53 устава закрепить, что во время обращения к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должность, добавляя перед названием должности слово "товарищ".