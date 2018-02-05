В Харькове протестовали возле польского консульства (фоторепортаж)

Представители консульства к протестующим не вышли. Участники акции изложили своё мнение письменно и передали заявление в диппредставительство.

Представители националистических партий и общественных организаций провели акцию протеста под стенами Генерального консульства Польши в Харькове.

Как пишет местное издание МедиаПорт, участники акции выступают против принятогопольским Сеймом законопроекта «О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти», который предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов в отношении поляков.

В акции у здания на улице Алчевских участвовали около 50 человек — члены ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Правого сектора» и нескольких общественных организаций. Участники акции принесли с собой плакаты: «З такими «друзями» й ворогів не потрібно», «Польща завдала удар в спину на догоду Кремлю», «Не повторюйте путінську пропаганду». Они требуют от президента Польши Анджея Дуды ветировать закон.

«Положения изменений в «Закон об Институте национальной памяти» и некоторые другие законы повторяют кремлевские пропагандистские клише по вымышленным преступлениям украинских националистов», — считает пресс-секретарь харьковского объединения «Свобода» Кирилл Лукаш.

Представители консульства к протестующим не вышли. Участники акции изложили своё мнение письменно и передали заявление в диппредставительство.

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Акцию охраняли полицейские. Нарушений порядка не было. Аналогичные акции по инициативе «Свободы» прошли сегодня и в других городах Украины — Киеве, Виннице, Львове, Луцке и Одессе.

Закон, принятый польским Сеймом в ночь на 1 февраля, также запрещат описывать нацистские лагеря смерти в Польше как польские и обвинять поляков в соучастии в нацистском Холокосте.