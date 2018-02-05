Глава МИД Польши заявил, что будет критически относиться к украинской позиции в вопросах истории

На фоне дискуссий о законе о запрете идеологии Бандеры в Польше и подготовки к предстоящей встрече с Климкиным глава МИД Польши заявил, что оснований менять этот закон нет.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что власти страны не видят оснований менять закон о Институте национальной памяти, так называемый "антибандеровский" закон, возмутивший украинское общество. "Нет оснований для изменения этого закона. Его положения являются достаточно точными, чтобы развеять всевозможные сомнения израильской стороны ", - заявил Чапутович.

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Об этом он сказал в интервью изданию wSieci, передает РБК-Украина. Чапутович отметил, что в отношении Украины он будет пытаться применять "другие слова", чем это делал его предшественник Витольд Ващиковский, который подчеркивал, что "Украина с Бандерой в ЕС не войдет".

"Мы должны к себе подходить с большим уважением. Однако это не означает, что Польша не будет критически относиться к украинской позиции (относительно исторических вопросов - ред.) ", - заявил Чапутович. Министр также напомнил, что он договорился о встрече с украинским коллегой Павлом Климкиным.

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