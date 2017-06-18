Немецкий правопопулистский политик назвал Крым "исконно русской территорией"
При этом политик подчеркнул, что "никакие санкции не вернут Крым".
Немецкий политик Александр Голанд, который является членом партии "Альтернатива для Германии" назвал Крым "исконно русской территорией". Об этом он заявил на съезде партии в Карлсруэ, сообщает ТСН.uа со ссылкой на Die Welt.
Отметим, что Голанд возглавляет избирательный список правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". На этот раз свою позицию он высказал в контексте призыва к федеральному правительству по отмене санкций.
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"Санкции – это всегда неправильно, это неправильная политика. И они не вернут ни одной части Крыма. Что поделаешь, Крым, так сказать, исконная русская территория и не может быть возвращен Украине", – сказал Голанд.
Голанд раскритиковал Запад за то, что он не смог построить новый мировой порядок вместе с Россией после распада СССР.
Кроме того, он заявил, что понимает президента РФ Владимира Путина и его политику в свете расширения НАТО на Восток и высказался за улучшение отношений с РФ.
Примечательно, что официально Германия осудила аннексию Крыма Россией и придерживается своей позиции до сих пор.
Партия "Альтернатива для Германии" известна своей критикой миграционной политики канцлера Ангелы Меркель и евроскептическими взглядами. В 2016 году ее депутаты попали в местные парламенты федеральных земель Баден-Вюртемберг, Саксония-Анхальт и Рейнланд-Пфальц.
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В 2017 году партия попала и в парламент земли Шлезвиг-Гольштейн, выборы в которой считаются важной проверкой настроений избирателей перед выборами в Бундестаг, которые состоятся в этом году в сентябре.