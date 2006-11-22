Состоится первый публичный суд над помаранчевыми и сине-белыми

18:12, 22 ноября 2006
Политика
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Художественно-творческая акция “Первый публичный суд над помаранчевыми и сине-белыми” состоится 23 ноября в 12-00 перед Украинским домом  на Европейской площади  в форме перформенс-плаката, во время которой автор доступными средствами и формами будет протестовать против преждевременного “бронзовения голов и самоидолизации политиков”. Автор акции - украинский концепт-художник Владимир Кауфман. 

Пресс-конференция на тему: “Художественно-творческая акция “Первый публичный суд над помаранчевыми и сине-белыми” состоится в УНИАН в 13-00. Участники: публицист Владимир Павлив, писатель Юрий Винничук,  концепт-художник Владимир Кауфман. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону:  279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. 

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