Посол США в Украине прокомментировала заявление Байдена о том, как он добился освобождения "су*ого сына" Шокина

Йованович подчеркнула, что "разговоры с украинцами и другими политиками, всегда происходят с взаимным уважением".

На прошлой неделе бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, как проводил жесткие переговоры с украинской властью для борьбы с коррупцией. В частности, он отметил, что добился освобождения "сукиного сына" Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины.

В интервью программе "Право на власть" на телеканале "1+1" посол США в Украине Мари Йованович так ответила на вопрос, как часто американские чиновники используют такую манеру в беседах с украинскими политиками и чиновниками, и есть ли такие истории:

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"Ну, я понимаю, что наши разговоры за закрытыми дверями имеют на то причину. Но я думаю, что наши разговоры с украинцами и другими политиками, всегда происходят с взаимным уважением".

Йованович также предполагает, что, возможно, в будущем напишет книгу об украинских политиках, "но точно не сейчас".