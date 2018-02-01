Польская идея признать украинскую нацию "преступной" провоцирует ответную реакцию - Климкин

Глава МИД заявил, что Украина не будет воспринимать язык запретов и ограничений, который превалирует в польском законе об Институте нацпамяти.

Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в "Твиттере".

Читайте такжеПорошенко раскритиковал польский закон о запрете "бандеровской идеологии""Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - подчеркнул Климкин.

"Всегда выступали и будем выступать за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимаем язык запретов и ограничений и разделяем озабоченность наших международных партнеров относительно упомянутого закона. Готовы к объективному диалогу и совместно изучать факты, а не мифы", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В польском внешнеполитическом ведомстве разъяснили, что закон об Институте нацпамяти касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Госдепартамент США призвал Польшу пересмотреть этот закон. В Госдепе считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе с Соединенными Штатами и Израилем.

Президент Петр Порошенко считает, что этот польский закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной.

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов.