Внеочередное заседание парламента инициировал БЮТ

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 1 июля, инициировала фракция Блока Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции БЮТ.

По его информации, предусматривается рассмотрение кадровых вопросов и внесения изменений в бюджет на 2009 год в части финансирования мероприятий по подготовке к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Верховной Рады со ссылкой на председателя Владимира ЛИТВИНА объявила о проведении в среду, 1 июля, внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

По данным пресс-службы, в соответствии с частью восьмой статьи 19 парламентского регламента зарегистрирована инициатива 151 народного депутата Украины, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции о проведении внеочередного пленарного заседания парламента.