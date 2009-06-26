Назначено внеочередное заседание ВР
20:29, 26 июня 2009Политика
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Сразу после согласительного совета
Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится в среду, 1 июля, в 10 часов. Об этом сообщил председатель парламента Владимир ЛИТВИН.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в соответствии с частью восьмой статьи 19 парламентского регламента зарегистрирована инициатива 151 народного депутата Украины, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.
Заседание Согласительного совета депутатских фракций состоится в 9 часов в этот же день.
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