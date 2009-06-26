Назначено внеочередное заседание ВР

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится в среду, 1 июля, в 10 часов. Об этом сообщил председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в соответствии с частью восьмой статьи 19 парламентского регламента зарегистрирована инициатива 151 народного депутата Украины, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

Заседание Согласительного совета депутатских фракций состоится в 9 часов в этот же день.