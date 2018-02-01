Бежавший в Австрию Гужва заявил об угрозах физической расправы

Кроме того, он рассказал, что уже предпринимались попытки покушения.

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва рассказал, что причиной выезда в Австрию стали угрозы физической расправой. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

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"Мне поступали угрозы, в том числе угрозы физической расправой. В такой ситуации, не имея надежды на справедливый суд и вполне обоснованные опасения в том, что вся государственная машина работает и будет продолжать работать на то, чтобы посадить меня в тюрьму, а управляемые властью группировки попытаются меня убить. Я принял решение попросить политического убежища в Австрии", - сказал он.

Кроме того, он рассказал, что уже предпринимались попытки покушения.

"Перед новым годом на меня было совершено нападение представителями организации С14. Я написал по этому поводу в полицию и нам было отказано в возбуждении уголовного дела", - добавил он.

Как сообщалось, Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.

В редакции сайта "Страна.ua" сообщили, что он остается на посту главного редактора издания и продолжит управлять им из-за границы.