Тимошенко готова сдать Лозинского?

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО требует от Генеральной прокуратуры как можно скорее, в случае наличия доказательной базы, внести представление в Верховную Раду на лишение Виктора ЛОЗИНСКОГО депутатской неприкосновенности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО настаивает на скором, беспристрастном и деполитизированном расследовании трагического инцидента, который произошел в Кировоградской области с участием народного депутата В.ЛОЗИНСКОГО.

«Перед законом равны все, - подчеркивает Ю.ТИМОШЕНКО, - и, если кто-то виноват, он должен гарантированно сесть на скамью подсудимых, невзирая на депутатскую неприкосновенность».

Поскольку Верховная Рада до сих пор не приняла решения о ее отмене, Ю.ТИМОШЕНКО требует от Генеральной прокуратуры как можно скорее, в максимально сжатые сроки, в случае наличия доказательной базы, внести представление в Верховную Раду на лишение В.ЛОЗИНСКОГО депутатской неприкосновенности.

«Ни у кого из моих коллег не дрогнет рука проголосовать за соответствующее решение о лишении В.ЛОЗИНСКОГО неприкосновенности при наличии для этого оснований, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. – Мы не намерены защищать тех, кто совершает преступления. Сейчас - дело за Генеральной прокуратурой, и вопрос, почему она как всегда бездействует?».