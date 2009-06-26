Руслана на выборах поддержит Тимошенко

На президентских выборах народная артистка Украины Руслана ЛЫЖИЧКО будет поддерживать премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом певица заявила в четверг в эфире Львовской областной телерадиокомпании.

«Я в политике прошла и насмотрелась с 2004 года много разных ситуаций. А в 2006 году мое пребывание в парламенте меня уже добило окончательно, и я очень сильно разочаровалась, хотя в 2004 году казалось, что счастье для Украины оно уже здесь в ладонях и не только из-за Евровиденья. Полгода назад я еще заявляла в прессе, что я не буду принимать участия и не буду поддерживать ни одной из политических сил. Но, по-видимому, в сердце еще что-то осталось от Майдана, даже не такое сентиментальное, даже не эмоции, это что-то такое, когда мы провезли флаг Украины практически по всему миру с концертами, такие вещи остаются», - сказала Р.ЛЫЖИЧКО.

По словам певицы, она была особенно поражена, когда в октябре прошлого года группа артистов обратилась к Ю.ТИМОШЕНКО с предложением поддержать важный вопрос защиты авторского права и интеллектуальной собственности.

«Подписи под письмом поставили известные артисты, от Софии РОТАРУ до Андрея КУЗЬМЕНКО, все продюсеры подписались. Они говорят: «ты веришь, что это письмо что-то изменит, что на него отреагируют?». Я сказала, что мне хочется написать Юлии Владимировне, давайте попробуем. Мы были поражены, мягко говоря, когда Вы мгновенно отреагировали. Более того, все было сделано и постановление было подписано», - сообщила она, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам Р.ЛЫЖИЧКО, «мы понимаем, что во втором туре (выборов Президента), да и в первом, это борьба между двумя политическими силами. Кто бы там ни был, кто бы ни появился на политическом небосклоне, новые, старые бренды, лица, но это сейчас конкретно две политических силы, и в этом контексте мой выбор без вариантов – за Вас. Потому что действительно нет других вариантов. Я свой выбор сделала».

Присутствующая в эфире телекомпании Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Р.ЛЫЖИЧКО. «Для меня это большая честь, потому что ты для нас всегда была символом украинства, побед, всегда была символом достойного выбора», - обратилась премьер к певице.