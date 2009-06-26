Ющенко проведет заседание СНБО

Сегодня в 12.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на заседании планируется рассмотреть вопросы: о ситуации в сфере железнодорожного транспорта; об отчете Кабинета министров Украины относительно результатов первой годовщины членства Украины в ВТО; о предложениях к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».

По окончании заседания СНБО с журналистами во время брифинга пообщается первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ.