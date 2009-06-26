Литвин окончательно решил идти в Президенты

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН принял окончательное решение баллотироваться на пост Президента Украины.

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант-Украина», опубликованном сегодня.

“Официальное заявление по этому поводу будет сделано на днях”, - отметил В.ЛИТВИН.

“К принятию важного решения меня подтолкнуло то, что я убедился еще раз – политические тяжеловесы не хотят вести серьезный разговор и серьезную работу. Я не хочу быть вопиющим в пустыне, а буду апеллировать, как и раньше, исключительно к людям. В противном случае Украина будет отнесена к числу государств, которые не состоялись. Я категорически против этого и сделаю все, чтобы этого не допустить”, - объяснил свое решение председатель парламента.

Также В.ЛИТВИН высказал уверенность в своей победе на президентских выборах: «У меня никогда даже не возникало мысли участвовать исключительно ради участия. Мои решения всегда ориентированы на результат. По-другому никогда не было».