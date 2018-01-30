Крымского экс-чиновника, который трудоустроился в Киеве, будут судить за госизмену

С апреля 2014 года по апрель 2015 года экс-начальник управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции Минюста в Крыму оказывал помощь России и способствовал оккупации полуострова.

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении экс-начальника управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции Минюста Украины в Автономной республике Крым, которому инкриминируют государственную измену.

Читайте такжеЛуценко надеется, что до конца года суды вынесут приговоры экс-депутатам Крыма за госизменуКак сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в ходе досудебного следствия получены неопровержимые доказательства того, что с апреля 2014 года по апрель 2015 года экс-чиновник оказывал помощь России и способствовал оккупации Крыма.

Установлено, что, работая временно исполняющим обязанности заместителя начальника Федеральной исполнительной службы судебных приставов по «Республике Крым», злоумышленник обеспечивал функционирование незаконно созданного представительского органа и способствовал представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности на территории Украины.

«Указанные факты государственной измены были выявлены следователями столичной прокуратуры в ходе расследования другого уголовного производства, начатого в июле прошлого года по факту принятия двумя высокопоставленными должностными лицами ПАО «Укрзализныця» предложения неправомерной выгоды в сумме почти 4 млн грн», - подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что одним из подозреваемых оказался упомянутый экс-начальник управления ГИС в Крыму, который после переезда с аннексированного полуострова устроился на должность заместителя начальника юридического департамента ОАО «Укрзализныця». Вскоре его уличили во взяточничестве. Кроме того, добавили в прокуратуре, в рамках данного уголовного производства установлен факт умышленного невнесения им в электронную декларацию сведений об имуществе и денежных средствах.

«Следствие по указанному эпизоду также завершено, обвинительное заключение по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом") и ст. 366-1 ("декларирование недостоверной информации") находится на рассмотрении в суде.