Литвин: политических самоубийц не так уж и много

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что роспуска парламента не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире Первого национального телеканала, отвечая на вопрос, может ли привести к роспуску парламента решение НУ-НС о выходе из коалиции или отставка еще нескольких министров.

В.ЛИТВИН заметил, что правительство было сформировано исключительно Президентом и премьер-министром, а также фракциями БЮТ и «Наша Украина». «Следовательно, они несут персональную ответственность за деятельность правительства», - отметил председатель парламента.

«Если Президент, чтобы донять премьер-министра, предложит министрам, назначенным по его квоте в правительстве и которые остались ему верны, написать соответствующие заявления, то это будет свидетельствовать о том, что на кон в политической борьбе поставили страну», - заметил он.

В то же время В.ЛИТВИН подчеркнул, что любое решение НСНУ останется лишь политическим заявлением, поскольку «политических самоубийц и среди депутатов, и среди правительственных чиновников, я думаю, не так уж и много». «Это будет выход не из правительства, это будет выход не из коалиции – это будет выход за пределы политического бытия тех людей, которые совершат такие шаги», - отметил председатель ВР.

Он убежден, что роспуска парламента не будет. «Вопрос в другом - есть желание страстное, но под это желание нужно иметь соответствующие возможности, а точнее говоря - мозги, чтобы спланировать и осуществить соответствующую работу. Потому, по моему глубокому убеждению, нужно расслабиться, успокоиться и понять, что ответственности не избежать при любых обстоятельствах. Побег, он будет давать более весомые основания спрашивать за совершенное в Украине», - отметил он.