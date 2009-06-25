Тимошенко против перехода БЮТ в оппозицию

Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО против перехода фракции БЮТ во Львовском областном совете в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции во Львове.

«Я считаю, что фракция БЮТ во Львовском облсовете не должна быть в оппозиции, ведь их избирали люди для того, чтобы они работали для них», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ подчеркнула, что “необходимо найти компромисс и оправдать доверие людей плодотворной работой депутатов».

«С другой стороны, я доверила нашей команде БЮТ на Львовщине быть самодостаточными и принимать решение. Но обратилась к ним, чтобы компромисс в данной ситуации был найден», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос журналистов относительно ее личной позиции как лидера БЮТ на заявление фракции ее блока во Львовском облсовете о переходе в оппозицию.

В комментарии УНИАН народный депутат Украины, председатель Львовской областной организации партии «Батькивщина» Иван ДЕНЬКОВИЧ заявил, что «слово лидера партии – закон для фракции и партийной организации”. “Мы, бесспорно, уже начали переговоры о нахождении путей и общем понимании в депутатском корпусе Львовщины», - сказал он.

Также И.ДЕНЬКОВИЧ подчеркнул, что фракция БЮТ во Львовском облсовете «заявляла о переходе в оппозицию к областному совету, а не к общине Львовщины».

Как сообщал УНИАН, 23 июня на сессии Львовского облсовета было оглашено заявление о переходе фракции БЮТ во Львовском облсовете в оппозицию.

«Фракция БЮТ всегда выступала за единство, мы первыми никогда не нарушали договоренностей. В связи с ситуацией, которая сложилась во Львовском областном совете, а мы были свидетелями, что во Львовском областном совете образовалось большинство против БЮТ, поскольку нашего голоса не хочет никто слышать, мы после длительных дебатов приняли решение идти в оппозицию и работать в режиме оппозиции», - заявила председатель фракции БЮТ, заместитель председателя Львовского областного совета Людмила КОЗАК.

На уточняющий вопрос председателя Львовского областного совета Мирослава СЕНИКА: «Будут ли после этого заявления члены БЮТ, руководители постоянных депутатских комиссий, слагать свои полномочия?», Л.КОЗАК ответила утвердительно: «Да, главы комиссий будут слагать полномочия».