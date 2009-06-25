Тимошенко не сомневается, что Президентом станет она

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не сможет победить на следующих президентских выборах, даже если она и ее политическая сила будут оказывать ему поддержку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции во Львове.

«Сегодня у действующего Президента не осталось совсем шансов, даже если я его поддержу, победить в этой избирательной кампании», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что не раз призывала Президента к объединению для борьбы с экономическим кризисом, однако он не согласился.

И именно поэтому Ю.ТИМОШЕНКО решила самостоятельно баллотироваться в президенты, поскольку не может «оставить Украину в таком кризисе».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что у нее нет сомнений в том, что она одержит победу на президентских выборах.