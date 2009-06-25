Янукович грозится не дать парламенту работать вообще
Лидер ПР назвал приоритет
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила будет блокировать работу Верховной Рады Украины, пока парламент не примет закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год относительно увеличения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Запорожье.
«Мы инициировали данный закон. Считаем, что в период кризиса необходимо социально защищать население», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Оценивая реальную экономическую ситуацию в Украине, он заметил, что инфляция и повышение цен привели к «крайней бедности социально незащищенных слоев населения».
Как отметил лидер Партии регионов, сегодня борьба с бедностью является главным заданием, которое должно стать приоритетным для каждой политической силы, каждого политика. Потому, по словам В.ЯНУКОВИЧА, его политическая сила поставила этот вопрос очень жестко.
«Увеличение прожиточного минимума и минимальной зарплаты – это мы должны решить уже на этой сессии», - подчеркнул лидер Партии регионов.
В связи с этим он выразил уверенность, что «те фракции, которые не голосовали за этот законопроект в первом чтении, сегодня переспят ночь, потому что думают, и завтра мы их будем убеждать».
«Если не сможем убедить, мы не дадим вообще парламенту работать, пока не будет принят данный закон», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).
Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.
Данным законопроектом предусматривается утвердить на 2009 год прожиточный минимум на 1 человека в расчете на месяц в размере 808 грн., с 1 октября – 848 грн., и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей в возрасте до 6 лет – с 1 июля 727 грн., с 1 октября – 764 грн.; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 грн., с 1 октября – 987 грн.; трудоспособных лиц: с 1 июля – 860 грн., с 1 октября – 900 грн.; лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля – 644 грн., с 1 октября – 674 грн.
Также законопроектом предусмотрено установить с 1 июля 2009 года размер минимальной зарплаты 825 грн., с 1 октября – 864 грн. и с 1 декабря – 900 грн. в месяц.