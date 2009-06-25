Янукович грозится не дать парламенту работать вообще

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила будет блокировать работу Верховной Рады Украины, пока парламент не примет закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год относительно увеличения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Запорожье.

«Мы инициировали данный закон. Считаем, что в период кризиса необходимо социально защищать население», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Оценивая реальную экономическую ситуацию в Украине, он заметил, что инфляция и повышение цен привели к «крайней бедности социально незащищенных слоев населения».

Как отметил лидер Партии регионов, сегодня борьба с бедностью является главным заданием, которое должно стать приоритетным для каждой политической силы, каждого политика. Потому, по словам В.ЯНУКОВИЧА, его политическая сила поставила этот вопрос очень жестко.

«Увеличение прожиточного минимума и минимальной зарплаты – это мы должны решить уже на этой сессии», - подчеркнул лидер Партии регионов.

В связи с этим он выразил уверенность, что «те фракции, которые не голосовали за этот законопроект в первом чтении, сегодня переспят ночь, потому что думают, и завтра мы их будем убеждать».

«Если не сможем убедить, мы не дадим вообще парламенту работать, пока не будет принят данный закон», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.

Данным законопроектом предусматривается утвердить на 2009 год прожиточный минимум на 1 человека в расчете на месяц в размере 808 грн., с 1 октября – 848 грн., и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей в возрасте до 6 лет – с 1 июля 727 грн., с 1 октября – 764 грн.; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 грн., с 1 октября – 987 грн.; трудоспособных лиц: с 1 июля – 860 грн., с 1 октября – 900 грн.; лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля – 644 грн., с 1 октября – 674 грн.

Также законопроектом предусмотрено установить с 1 июля 2009 года размер минимальной зарплаты 825 грн., с 1 октября – 864 грн. и с 1 декабря – 900 грн. в месяц.