Тимошенко отбыла во Львов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой во Львов.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с ходом проведения реконструкции ГП «Международный аэропорт «Львов», а также с ходом строительства стадиона.

Кроме того, планируется подписание соглашения о социально-экономическом развитии Львовской области между Кабинетом министров и Львовским областным советом.

Также премьер-министр проведет совещание с административно-хозяйственным активом области и встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Национального университета «Львовская политехника».

Запланировано двухчасовое выступление премьера в прямом эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании (20.00 – 22.00).

В поездке Ю.ТИМОШЕНКО сопровождают вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО.