Янукович сегодня - в Запорожье

Сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ находится с рабочей поездкой в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, он примет участие в собрании партийного актива Запорожской области, куда приглашены депутаты местных советов всех уровней от Партии регионов.

Программой рабочей поездки В.ЯНУКОВИЧА предусмотрены встречи с трудовыми коллективами ОАО «Мотор Сич» и ОАО «Завод полупроводников».

В поездке В.ЯНУКОВИЧА сопровождают народные депутаты Борис ПЕТРОВ, Вячеслав БОГУСЛАЕВ, Артем ПШЕНКА, Сергей ЛЕВОЧКИН, председатель Запорожского областного совета Александр НЕФЕДОВ и начальник штаба избирательной кампании Партии регионов по Запорожской области Валерий КАЛЬЦЕВ.