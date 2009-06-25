Тимошенко обратилась с просьбой к Литвину

Правительство обратилось к Верховной Раде с просьбой перенести рассмотрение Основных направлений бюджетной политики на 2010 год на следующую пленарную неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на сегодняшнем пленарном заседании.

Он отметил, что имел сегодня разговор по этому поводу с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, согласно графику, следующая пленарная неделя состоится 7-10 июля.