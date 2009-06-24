Тимошенко назначила и.о. министра транспорта

На сегодняшний день обязанности министра транспорта и связи Украины возложены на первого заместителя министра транспорта Василия ШЕВЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что еще один первый заместитель министра транспорта Владимир РАБОТНЕВ уволен с должности по собственному желанию.

«Я хотела бы сейчас отметить, что господин В.РАБОТНЕВ, который по собственному желанию уволен с должности первого заместителя министра транспорта, сегодня на заседании правительства назначен советником премьер-министра, поэтому там никакой конфронтации нет и не нужно там никакой конфронтации искать», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что В.ШЕВЧЕНКО выполняет свои обязанности министра, судя по участию в сегодняшнем заседании Кабмина, профессионально и качественно.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла решение об отстранении И.ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины по представлению премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.