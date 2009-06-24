Тимошенко просит Газпром успокоиться и работать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает всех участников газовых отношений к спокойствию и слаженной работе.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя журналистам заявление заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА о том, что из-за ненадежности Украины компания отказывается хранить свой газ в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), премьер отметила, что в текущем году практически перед каждым приближением срока оплаты газа со стороны России звучат громкие критические замечания.

«Я хочу напомнить, что мы сейчас закачиваем газ в хранилища Украины по плану. Мы закачали газ в апреле, в мае, рассчитались на 100%. И вы знаете – перед каждой датой расчетов были громкие заявления», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что ей хотелось бы, чтобы все стороны, участвующие в газовых отношениях, демонстрировали спокойное решение возникающих вопросов и нормальную слаженную работу.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что в минувшие годы «Газпром» отказался хранить свой газ в подземных хранилищах газа Украины из-за ее ненадежности.

«К сожалению, мы столкнулись с тем, что довольно существенный объем газа – около 8 млрд. кубометров бесследно исчез из ПХГ Украины. Мы целую зиму безуспешно пытались хоть один кубометр газа поднять по нашим заявкам», – сказал А.МЕДВЕДЕВ. Он подчеркнул, что после этого было принято решение отказаться от хранения газа в ПХГ Украины.

После пресс-конференции в пресс-службе «Газпрома» разъяснили, что А.МЕДВЕДЕВ имел в виду зиму 2004-2005 годов.