Взрывчатки в Доме профсоюзов не нашли

14:24, 24 июня 2009
Политика
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Заседение продолжается...

В Киеве, в Доме профсоюзов, взрывчатки не найдено. Прерванное заседание Президиума Федерации профсоюзов Украины продолжило свою работу.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве из-за анонимно полученного сообщения о минировании здания проводилась эвакуация работников аппарата ФПУ и участников заседания Президиума Федерации профсоюзов Украины.

 

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