Взрывчатки в Доме профсоюзов не нашли
14:24, 24 июня 2009Политика
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Заседение продолжается...
В Киеве, в Доме профсоюзов, взрывчатки не найдено. Прерванное заседание Президиума Федерации профсоюзов Украины продолжило свою работу.
Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве из-за анонимно полученного сообщения о минировании здания проводилась эвакуация работников аппарата ФПУ и участников заседания Президиума Федерации профсоюзов Украины.
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