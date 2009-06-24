Взрывчатки в Доме профсоюзов не нашли

В Киеве, в Доме профсоюзов, взрывчатки не найдено. Прерванное заседание Президиума Федерации профсоюзов Украины продолжило свою работу.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве из-за анонимно полученного сообщения о минировании здания проводилась эвакуация работников аппарата ФПУ и участников заседания Президиума Федерации профсоюзов Украины.