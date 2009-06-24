СБУ приходила в гости к Луценко

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО поручил провести служебное расследование относительно возможной причастности отдельных сотрудников службы к связям с международной наркогруппировкой, члены которой были задержаны на прошлой неделе правоохранителями Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, отметив, что соответствующее решение было принято после вчерашнего заявления министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО по этому поводу.

«Председатель СБУ дал распоряжение провести служебное расследование. Если действительно наши сотрудники нарушали закон, они будут отвечать», - подчеркнула она.

По словам М.ОСТАПЕНКО, сегодня сотрудники СБУ посетили МВД, где состоялся разговор со специалистами, но пока еще им никакие документы, которые подтверждали бы причастность сотрудников спецслужбы к коррумпированным связям, не предоставлены.

«Мы надеемся на то, что все же МВД предоставит информацию. Если она не подтвердится, мы надеемся на извинения от наших коллег», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что в ходе операции по ликвидации международной наркогруппировки было установлено, что участники группировки имеют коррумпированные связи во властных и правоохранительных структурах, в частности в УБОП и СБУ. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в ближайшее время руководство МВД проведет закрытую встречу с руководством СБУ и предоставит оперативную информацию об отдельных работниках службы для принятия в отношении них соответствующих мер.