Томенко едет в Польшу вместо Литвина

Делегация Верховной Рады во главе с вице-спикером Николаем ТОМЕНКО 25-26 июня примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Республики Польша и Сейма Литовской Республики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.

Заседание Ассамблеи будет проходить в Люблине (Республика Польша).

В рамках работы Ассамблеи состоится заседание Президиума трехсторонней Ассамблеи при участии руководителей парламентов Украины, Польши и Литвы.

Участники Ассамблеи заслушают доклады руководителей парламентов Украины, Польши и Литвы и будут работать в рабочих группах.

По итогам заседания состоится пресс-конференция руководителей парламентов Украины, Польши и Литвы.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что участие в заседании трехсторонней межпарламентской украинско-польско-литовской Ассамблеи примет председатель ВР Владимир ЛИТВИН.