Эксперты комментируют конфликт между Тимошенко и "Интером"

Политические и медиа-эксперты комментируют конфликт между Блоком Юлии Тимошенко и телеканалом "Интер".

22 июня БЮТ выступил с обвинениями в адрес телеканала «Интер» в предубежденности и необъективности его информационной политики по отношению к правительству. PR-группа Polittech провела опрос среди медиа-экспертов и политологов на тему «Насколько оправданы претензии БЮТ к телеканалу «Интер»?».

Эксперт школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Петр БУРКОВСКИЙ соглашается, что "проблема действительно существует. Вполне очевидно, что между телеканалом «Интер» и БЮТом давно сложились непростые отношения. Это тянется еще с 2008 года, когда «Интер» записал интервью с премьер-министром Украины и выдал его в эфир с купюрами, при этом не согласовав его с пресс-службой Кабмина. Политика «Интера» с тех пор не изменилась: телеканал односторонне освещает деятельность правительства, преимущественно, в критическом контексте. Подается лишь одна позиция, другой точки зрения будто не существует".

Директор школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ, отмечает, что "не говорил бы в данной ситуации о БЮТ. Претензии к каналу «Интер» есть сегодня, в первую очередь, со стороны гражданского общества и экспертной среды. Если мы возьмем другие каналы, как, например, Шустер-lіve, то на них, несмотря на некоторую несбалансированность, все-таки есть и другие мнения, разные точки зрения. Так, как в последнее время подают на канале новости, «Свобода на Интере», прослеживается определенная односторонность. Нынешняя ситуация на «Интере» напоминает мне времена до 2004 года".

Главный редактор сайта «Телекритика» Наталия ЛИГАЧЕВА думает, что "в целом претензии БЮТ к «Интеру» оправданы. Однако, БЮТ в этой ситуации отстаивает и свои интересы: канал ему нужен для собственных целей. А не для создания на базе «Интера» общественного телевидения, о чем эта политическая сила говорила". В то же время, по мнению Н.ЛИГАЧЕВОЙ, "атака на «Интер» захлебнулась. О дальнейших действиях «бютовцев» мне сложно что-то сказать".

Телепродюсер Лаврентий МАЛАЗОНИЯ считает, что "вряд ли здесь можно поднимать вопрос «оправданные» - «неоправданные». Это не дело БЮТ вмешиваться в политику канала. Я не являюсь защитником канала «Интер», но если их (БЮТ) приглашают на эфир, они могут прийти и выразить там свою позицию. Но не ходить туда (по совету политтехнологов) и клеймить телеканал со стороны, это в некоторой степени смешно".

В будущем это может превратиться в большую проблему, убежден Л.МАЛАЗОНИЯ. "В случае прихода БЮТ к власти, не исключено, что он начнет «жать» на телеканалы, которые не нравятся этой политической силе, как они освещают те или другие события", - говорит медиа-эксперт.

Политолог Ростислав ПАВЛЕНКО считает, "что это часть борьбы БЮТ за телепространство. Но весомых аргументов в противостоянии с «Интером» у него нет. Претензии политической силы к каналу неоправданы. Скорее, это вопрос политики, нежели желание навести порядок в этом деле".

Руководитель центра политического анализа «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отмечает, что телеканал «Интер» "достаточно долго ведет персональную борьбу с Юлией ТИМОШЕНКО. Можно даже говорить о личном противостоянии Дмитрия ФИРТАША с Ю.ТИМОШЕНКО. Сегодня речь идет об обострении политической войны. Поэтому вполне естественно напряжение в отношениях «Интера» с БЮТ. Ну а на последнем эфире «Интера», по-видимому, было сказано такое, что БЮТ не выдержал. Очевидно были основания для того, чтобы БЮТ нанес ответный удар в виде заявления по телеканалу «Интер».

* * * 22 июня пресс-служба фракции БЮТ в Верховной Раде Украины распространила заявление, в котором, в частности, отмечалось, что "21 июня на телеканале "Интер”, который контролируется владельцем „РосУкрЭнерго” Дмитрием ФИРТАШЕМ, был разыгран беспрецедентный истерический шабаш, направленный против правительства, против Украины". Фракция БЮТ считает, что Д.ФИРТАШ, который решением правительства Ю.ТИМОШЕНКО "был принудительно отстранен от теневого газового бизнеса и непрозрачных сверхдоходов, сегодня бросает в бой свои последние резервы и ресурсы, чтобы любой ценой свергнуть правительство, создать в стране хаос, дестабилизацию и напряжение, вызвать у людей разочарование и на этой волне вернуться к коррупционным и теневым схемам".

"То, что делает сегодня „Интер”, может называться однозначно – информационной диверсией против Украинского государства, поскольку преисполнен ненависти ко всему, что связано с правительством независимой Украины. Фактически сегодня канал стал рупором антиправительственных сил, несущий угрозу национальным интересам Украины", - отмечала фракция БЮТ и призвала всех граждан Украины "не верить „Интеру”, не верить ФИРТАШУ".