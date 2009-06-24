Тимошенко мешают «политические преступники»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство и коалиция будут продолжать эффективно работать, несмотря на все препятствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, открывая сегодняшнее заседание правительства.

По словам премьера, несмотря ни на что, правительство и коалиция работают и выполняют свои функции. «Я думаю, что политические преступники, я их так называю, которые хотят разрушить эти остатки спокойствия в стране, остатки стабильности, которые базируются на работе правительства, на работе коалиции, так или иначе будут отвечать перед нацией украинской, перед историей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, «а мы будем делать свое дело».