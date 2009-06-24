Ющенко расскажет студентам о своем проекте Конституции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, главная цель поездки - представление президентского проекта обновленной Конституции студентам и преподавателям Харьковской области. В прямом эфире встречу, которая начнется в 11.30, будут транслировать НТКУ, «5 канал» и НРКУ.

После завершения общения со студентами глава государства проведет встречу с главными редакторами средств массовой информации Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областей.

Также во время поездки Президент ознакомится с ходом строительства областного спортивного комплекса «Металлист» и строительством терминала аэропорта «Харьков» в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.