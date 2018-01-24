РФ хочет всех обмануть прекращением огня на Донбассе во время визита Волкера в Украину – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Российская Федерация пытается всех обмануть, прекратив огонь на Донбассе во время визита специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера в Украине.

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Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в микроблоге Twitter.

«23 января не было нарушений режима прекращения огня на Донбассе в то время, когда Курт Волкер находится в Украине. Каждый шаг на Донбассе контролируется Россией, которая хочет всех обмануть», - отметила Беца.

Как сообщал УНИАН, впервые за долгое время в районе проведения АТО минувшие сутки прошли без нарушений режима прекращения огня.

Волкер прибыл в Украину, чтобы провести ряд встреч с украинскими высокопоставленными лицами. Вчера он с президентом Украины Петром Порошенко обсудил вопросы размещения миротворцев ООН на Донбассе, освобождения украинских заложников, а также недавно принятый парламентом закон о реинтеграции.

26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.