Ющенко знает ахиллесовую пяту Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что выборы главы государства будут иметь влияние и на определение ряда ключевых геополитических моментов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал в интервью агентствe Reuters, оценивая значение предстоящей кампании по выборам Президента Украины.

«Выборы, которые будут в Украине, это выборы, которые решают не только внутренний вопрос формирования украинской власти. Они будут иметь влияние и на определение ряда ключевых геополитических моментов. Дискуссия идет об одном - где будет Украина - в Европе или в Азии; побеждает европейская политика или из Украины опять будут делать колонию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отдельно Президент оценил влияние внешнего фактора на избирательную кампанию. «Досадно, что значительная часть кандидатов, включая премьер-министра, будут иметь серьезную ахиллесовую пяту - способность игнорировать ключевые приоритеты национального развития и государственного становления», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, говоря о своем видении эффективных шагов, которые бы привели к политической стабильности и возобновили экономическое развитие Украины, В.ЮЩЕНКО, в частности, отметил необходимость принятия изменений в Конституцию, проект которых он направил в парламент и готов предложить на обсуждение нации.

***Reuters - одна из самых больших информационных компаний в мире, в которой работает около 17 тысяч человек в 94 странах мира. Агентство является лидером распространения печатного, аудио-, видео-, фото- и графического информационного продукта для всех международных печатных и электронных СМИ. Продукцией Reuters пользуются более чем 500 ведущих телеканалов мира, свыше 1000 газет и журналов, а также всех инвестиционных учреждений мира.