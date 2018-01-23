Центр противодействия коррупции подал в суд на Кабмин за неувольнение Насирова

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" подала на Кабинет министров Украины в суд за не увольнение отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Читайте такжеСуд оставил Насирова под залогом в 100 миллионов гривень

"Пребывание в должности госслужащего такого высокого ранга с двойным гражданством недопустимо и грубо нарушает закон. Кабмин был обязан освободить Насирова сразу, как стало достоверно известно о наличии у него паспорта Великобритании. Прошел почти год с момента обнародования этой информации, но правительство до сих пор не освободило Насирова, который продолжает и в дальнейшем влиять на своих подчиненных и процессы, происходящие в ГФС. Нам непонятно, почему Кабмин уже год нарушает закон, не освобождая Насирова", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, первое заседание суда по этому делу назначено на 30 января.

«Если Кабинет министров Украины не освободит Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы на ближайшем заседании - придется отвечать за это нарушение в суде», - отметила пресс-служба центра.

Как сообщал УНИАН, Великобритания подтвердила наличие британского паспорта у отстраненного от исполнения своих обязанностей главы Государственной фискальной службы.

Кабинет министров 3 марта отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). По версии следствия, чиновник в 2015-2016 годы, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры в отношении него.