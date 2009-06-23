Черновецкий обскакал Лужкова

Достижения киевского мэра как «массовика-затейника» по достоинству оценили на вручении премии за самые сомнительные достижения в области шоу-бизнеса – московской «Серебряной калоши». Об этом пишет "Газета по-киевски".

«Полумэры, или Мэрская история» – так называлась номинация, в которой отметили Леонида Михайловича. Обоснование для «победы» весомое: «за яркую и самобытную демонстрацию своего психического здоровья при помощи танцев, пения и введения коммерческой платы за свои мэрские услуги».

Конкурентами Черновецкого были его московский коллега Юрий Лужков (за то, что разрешил уход за заброшенными могилами с целью их «дальнейшего использования»), а еще две кандидатки в мэры Сочи – балерина Анастасия Волочкова и порнозвезда Елена Беркова.