ФСБ устроила новые обыски у крымских татар (видео)

Сотрудники ФСБ с утра проводят новые обыски у мусульман в оккупированном Крыму. Об этом сообщается в Facebook общественной организации «Крымская солидарность».

Отмечается, что обыски проводятся в поселке Новый мир (Симферопольский район) и городе Старый Крым (Кировский район).

Читайте такжеОккупанты в Крыму на 2 месяца продлили арест фигурантам "дела Веджие Кашка"Так, в Старом Крыме силовики пришли домой к 27-летнему местному жителю Мухсину Джамбазу, а в Новом Мире – ворвались в дом Исмаила Рамазанова.

«В Новом Мире (за с.Родниковое, Симферпольский район) по предварительным данным в 4:00 в дом Рамазановых ворвались сотрудники ФСБ, после чего провели обыск у Рамазанова Исмаила (сын). В 7:00 увезли по адресу: ул.Тургенева, 26», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по словам отца Исмаила, при обыске силовики изъяли телефон, планшет и украинские документы. Так же под кроватью были "найдены" более 20 патронов. Обыск проводился грубо. Исмаила сразу оковали в наручники и предъявили обвинение в «пропаганде экстремизма».

Адвокат Маммет Мамбетов сообщил, что по пути в СК РФ Исмаила Рамазанова избили.

В то же время, при обыске в доме Мухсина Джамбаза сотрудники ФСБ выбили окна. Отмечается, что дом принадлежит родителям Мухсина, в момент обыска там находилась пожилая женщина.

Сам Мухсин на момент обыска был уже на работе, однако после получения информации о наличии в доме силовиков, сразу же приехал. После обыска в доме силовики выехали на его квартиру в поселке Приморское.