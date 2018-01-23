Экс-первый замглавы АП Януковича получил вид на жительство в Австрии

Бывший первый заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов в интервью телеканалу ZIK рассказал, что вполне легально проживает в Австрии.

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Портнов уверяет, что зарегистрировал свою адвокатскую компанию и открыл банковский счет в Австрии.

Отвечая на вопрос о событиях в Украине во время Евромайдана, экс-замглавы Администрации президента отрицал свое участие в написании "диктаторских законов" от 16 января 2014 года. Однако авторов этих законов назвать отказался. Хотя и отметил, что часть из них сейчас находится за пределами Украины.

Ранее Портнов сообщал, что уголовный суд Бельгии приговорил к месяцу ареста и штрафу в размере 6 тыс. евро бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Алексея Баганца. Он утверждал, что Баганца признали виновным в умышленном предоставлении Евросоюзу недостоверной информации о Портнове, когда против него вводились санкции в 2014 году.