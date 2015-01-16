Портнов намерен обжаловать в суде решение МВД объявить его в розыск

Об этом Портнов заявил агентству УНИАН, комментируя информацию о том, что МВД Украины объявило его в розыск.

На вопрос о том, с чем он связывает объявления его в розыск, Портнов ответил так: «Юридически я это связываю с чтением лекций в университете. Именно такая фабула дела. Полностью сфальсифицировано, доказано украинским судом, что сфальсифицировано, прошел уже апелляционный суд и решение вступило в законную силу. Связываю с политической местью со стороны президента Украины и генерального прокурора, в основе лежит моя острая критика в их адрес».

На уточняющий вопрос, собирается ли он в ближайшее время приехать в Украину, как намеревался, собеседник агентства сказал: «Пока что в Европу приедем, а в Украине я вступлю сейчас в очень серьезные судебные споры с органами украинской власти... Сейчас я начну в суде оспаривать каждые действия правоохранительных органов Украины».

Как сообщал УНИАН, МВД объявило Портнова в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц). Согласно информации, Портнова разыскивает Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.

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Соответствующая информация размещена на сайте МВД в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти».

12 января старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов сообщил, что Генпрокуратура составила уведомление о подозрении Портнову в злоупотреблении служебным положением.

13 января Портнов заявил, что каждая деталь обвинения Генеральной прокуратуры Украины против него не соответствует действительности и является ложью.

Справка УНИАН. В мае 2014 года прокуратура зарегистрировала уголовное производство по фактам совершения противоправных действий бывшим заместителем главы АПУ Портновым.

По данным прокуратуры, установлено, что в июне 2010 года Портнов, используя свое служебное положение, незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, а также завладел средствами университета.

Кроме того, с целью незаконного влияния на судебную систему Украины уже как представитель высшего учебного заведения Портнов стал членом Высшего совета юстиции.