В США в ближайшие дни опубликуют информацию о новых санкциях против российских олигархов и чиновников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в Соединенных Штатах Америки в ближайшие дни опубликуют информацию о новых санкциях против российских олигархов и чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года.

Говоря о введении новых ограничительных мер против российских олигархов и чиновников, Климкин пообещал, что соответствующая публикация фамилий этих лиц состоится «в ближайшие дни».

«То есть, сначала будут опубликованы соответствующие данные, и затем они будут структурированы», - сказал глава МИД.

«И очень важно использовать это давление на Россию для того, чтобы работать для деоккупации Донбасса, и деоккупации Крыма, что хочу подчеркнуть. Это направлено не только на Донбасс. Это последовательное и системное давление на Российскую Федерацию», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

В ноябре министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что Министерство финансов США в январе подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.

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16 декабря глава украинского МИД выразил убеждение, что санкции против российских олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина заставят Россию согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН.

12 января 2018 года в Минфине США заявили, что еще отрабатывается список российских олигархов, в отношении которых в ближайшее время могут быть введены санкции. При этом, по данным российской газеты «Коммерсантъ», под новые санкции США могут попасть более 50 олигархов, приближенных к высшему руководству РФ.