Госдеп США продолжает работу по усилению санкций против России

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки продолжает работу по усилению санкций против Российской Федерации, которые могут затронуть олигархов из окружения президента России Владимира Путина.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Госдепартамента США Стивен Голдстин, сообщает сайт ведомства.

В частности, его спросили, продолжает ли Госдепартамент работать над воплощением в жизнь санкций против России, которые были утверждены Конгрессом, чтобы к концу января они вступили в силу.

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"Это все еще касается временных рамок. Наша позиция по этому поводу не изменилась", - подчеркнул Голдстин.

Работа по введению новых санкций ведется в соответствии с принятым Конгрессом Актом о противодействии российскому влиянию с помощью санкций.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Министерство финансов США в январе подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.

16 декабря 2017 года глава украинского МИД выразил убеждение, что санкции против российских олигархов из окружения президента Российской Федерации Владимира Путина заставят РФ согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН.