ВР назначила дату выборов Президента

Верховная Рада Украины приняла постановление “О назначении очередных выборов Президента Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 399 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно постановлению, очередные выборы Президента Украины назначены на воскресенье, 17 января 2010 года.

Отдельным протокольным поручением парламент предусмотрел, что Комитет ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления должен обеспечить подготовку к рассмотрению Верховной Радой в первом чтении на протяжении последней пленарной недели июня 2009 года законопроекта о внесении изменений в Закон «О выборах Президента Украины» (новой редакции данного закона), предусмотрев проведение избирательного процесса очередных выборов Президента Украины в девяностодневной срок.

Согласно поручению, с целью обеспечения эффективного и прозрачного государственного учета избирателей на следующих очередных выборах Президента Украины Кабинет министров Украины должен предпринять необходимые меры по обеспечению, в том числе финансового, надлежащего функционирования Государственного реестра избирателей до начала избирательного процесса.

Центральная избирательная комиссия, согласно поручению, должна обеспечить функционирование Государственного реестра избирателей по Закону Украины «О Государственном реестре избирателей», в том числе первичное уточнение персональных данных этого реестра, до начала избирательного процесса.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Перед этим Верховная Рада не поддержала проект постановления “О назначении очередных выборов Президента Украины”, которым предусматривалось проведение президентских выборов 22 ноября 2009 года.

За это решение проголосовали 42 народных депутата из 442, зарегистрированных в сессионном зале.