Украина будет вести диалог с Польшей по историческому прошлому на основе дружеских отношений - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что у Украины есть свое понимание своего исторического прошлого, однако диалог с Польшей о взаимопонимании в исторических вопросах будет продолжаться на основе дружеских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года.

"Я считаю, что поляки - это наши друзья, что нашим общим лозунгом должно быть "За нашу и вашу свободу!". Конечно, у нас есть свое понимание нашего исторического прошлого, но мы будем обсуждать его с нашими польскими коллегами именно на основе наших дружеских отношений», - отметил Климкин и подчеркнул, что нужно прекратить спекуляции и политизацию вокруг этого вопроса.

Читайте такжеКлимкин назвал заявления польских политиков о наплыве украинских беженцев "полной чушью"

«Буквально в середине февраля вице-премьер-министр Павел Розенко собирается посетить Варшаву, где он с министром культуры Польши обсудит, каким образом нам снять определенную напряженность, которая существует вокруг этих вопросов. Я договорился о встрече с министром иностранных дел Польши в конце февраля. Есть много о чем говорить", - добавил глава МИД Украины.

Также Климкин выразил уверенность, что исторический вопрос не разделит Украину и Польшу.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что пришел к единому мнению с президентом Польши Анджеем Дудой, что история не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений.