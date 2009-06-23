Тимошенко предлагает Раде уволить Винского

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления (№ 4687 от 23 июня т.г.) об отставке Иосифа ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Согласно сообщению, инициатором внесения данного проекта на рассмотрение ВР выступила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Проектом предлагается в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины освободить И.ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины.

Напомним, 25 июня т.г. парламент намерен рассмотреть вопрос отставки И.ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению. Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия «Укрпошты» на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы намеревался баллотироваться в Президенты.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о его намерении баллотироваться на пост Президента и о попытках использовать средства ГП “Укрпошта” на проведение предвыборной кампании.

17 мая И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины из-за серьезных разногласий с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО «по политическим, кадровым, экономическим вопросам, а также этике отношений между членами Кабинета Министров Украины».