Литвин объявил об изгнании двух депутатов из фракции ПР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил об исключении народных депутатов Инны БОГОСЛОВСКОЙ и Тараса ЧОРНОВИЛА из состава парламентской фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление спикер сделал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Как сообщал УНАН, в июне решением политического совета Партии регионов народные депутаты И.БОГОСЛОВСКАЯ и Т.ЧОРНОВИЛ были исключены из состава фракции Партии регионов в Верховной Раде.

Теперь, в соответствии с регламентом ВР, В.ЛИТВИН официально объявил об этом решении, отметив, что эти народные депутаты являются внефракционными.