Литвин объявил об изгнании двух депутатов из фракции ПР
10:30, 23 июня 2009Политика
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В соответствии с регламентом
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил об исключении народных депутатов Инны БОГОСЛОВСКОЙ и Тараса ЧОРНОВИЛА из состава парламентской фракции Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление спикер сделал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Как сообщал УНАН, в июне решением политического совета Партии регионов народные депутаты И.БОГОСЛОВСКАЯ и Т.ЧОРНОВИЛ были исключены из состава фракции Партии регионов в Верховной Раде.
Теперь, в соответствии с регламентом ВР, В.ЛИТВИН официально объявил об этом решении, отметив, что эти народные депутаты являются внефракционными.
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