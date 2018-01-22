Сегодня начинается сложная сессия ПАСЕ: россияне планируют вернуться в Ассамблею - Геращенко

В Парламентской ассамблее Совета Европы у определенных заинтересованных сил сохраняется план возвращения российской делегации в сессионный зал Ассамблеи. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Читайте также"Сторонники возвращения РФ не сдались": Арьев о настроениях в ПАСЕ

«Сегодня начинается сложная сессия ПАСЕ: выборы руководящих органов, нового президента Ассамблеи, группы Европейской народной партии, председателей комитетов. На январскую сессию россияне не представили свою делегацию, но план их возврата без всяких условий остается и является рабочим для очень многих в Ассамблее. Поэтому политический год будет тяжелым, и наше единство очень важно», - отметила Геращенко.

Также она отметила, что на заседании группы ЕНП обсуждают избрание нового председателя этой группы и кандидатов на руководителей комитетов.

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует возобновления ее прав в полном объеме.

Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до восстановления полномочий ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Председательствующий на осенней сессии ПАСЕ и.о. президента ассамблеи Роджер Гейл в октябре назвал беспрецедентным вызовом отказ РФ платить взносы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки Москве. Также Кулеба предупредил партнеров о последствиях в случае возвращения делегации России в ПАСЕ.

«Те, кто сейчас тянут Россию в ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, не должны потом на нас обижаться. Мы честно и открыто предостерегаем партнеров от этой ошибки, которая будет иметь последствия», - подчеркнул дипломат.