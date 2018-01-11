РФ не будет отправлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ

Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку в ее регламент не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента международную деятельность, сообщает "ТАСС".

"РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации, - сказал Толстой.

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"Поэтому решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе - до момента изменения регламента", - добавил он.

По его словам, Россия вела и будет вести дальше консультации с членами ПАСЕ "с целью убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций прежде всего наносит ущерб самой организации".

Комментируя возможность приглашения в Москву членов Президентского комитета ПАСЕ после январской сессии для обсуждения будущего взаимодействия России и Совета Европы, Толстой отметил, что "это будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций, который будет после январской сессии".

В издании отмечают, что ранее о вероятности такого приглашения говорил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия обязательно вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы.