"Оппоблок" заблокировал подписание закона о реинтеграции Донбасса

Депутаты от «Оппозиционного блока» зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отмене решения парламента от 18 января о принятии в целом проекта закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163-П ).

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Как передает корреспондент УНИАН, текста проекта постановления на сайте парламента в настоящее время нет.

Он был зарегистрирован сегодня сопредседателями фракции «Оппозиционный блок» Юрием Бойко, Александр Вилкулом и членом этой фракции Михаилом Папиевым.

Как известно, в случае регистрации такого проекта постановления соответствующий закон не может быть подписан председателем Верховной Рады и передан на подпись президенту, пока проект постановления не будет рассмотрен парламентом и отклонен.

Как известно, следующее пленарное заседание ВР состоится 6 февраля.