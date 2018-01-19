"Это утопия": аналитик дал оценку перспективам членства Украины в ЕС

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал весьма скептическую оценку перспективе получения Украиной в ближайшее время членства в Евросоюзе.

"Для Украины шансы на полноценное членство, к сожалению, были утрачены в начале 2000-х, когда шло активное расширение. Когда в 2005 году нам сообщили, что ей не стоит ждать ничего до 2017 года, это выглядело как приговор, а сейчас - как утопия", - отметил Чорновил.

"В Евросоюзе сегодня колоссальный скепсис относительно расширения, но это циклический процесс, который со временем изменится на понимание необходимости "свежей крови". Поэтому вероятность новой волны расширения в 2025 году вполне реальна, но это будут небольшие страны, которые существенно не повлияют на принятие решений, экономику и финансы ЕС. Думаю, что речь идет о Черногории и Албании. Они почти готовы и уже имели получить членство, препятствием стали скептицизм, мигранты и притязания Турции. Для Украины шансы на полноценное членство, к сожалению, были утрачены в начале 2000-х, когда шло активное расширение […] Но есть другой путь - мне нравится логика Порошенко по интеграции "частями". Речь идет о присоединении к программам ЕС, в том числе и к неотъемлемым атрибутам членства. Если через несколько лет мы дорастем до уровня, чтобы нас приняли в таможенный союз ЕС, то в дополнение к безвизу это будет почти членство", − сказал он.

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Кроме того, Чорновил дал краткую оценку единства нынешнего Евросоюза.

"Евросоюз самом деле пережил худшие испытания, и сейчас можем говорить о его постепенное укрепление. Как ни странно, Brexit в дальнейшем поможет ЕС стать крепче. Великобритания лишь условно была членом Союза, имела колоссальное количество исключений и оговорок, чем подрывала общую единство. Сегодня проблема снимается. Евроскептицизм на западе Европы уходит, а в центре оказался не таким фатальным, как ожидалось. Даже пропутинские радикальные партии, войдя в состав коалиций, резко меняют риторику", − резюмировал он.