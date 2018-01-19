Дипломаты посольства США нырнули в Днепр по случаю Крещения (видео)

Сотрудники посольства США в Киеве утром 19 января ныряли в Днепр по случаю празднования в Украине праздника Крещения Господнего. Соответствующее видео было обнародовано в Twitter посольства.

«Ежегодно 19 января в Восточной Европе люди преодолевают свой страх перед ледяной водой ради многовековой традиции. В Украине так празднуют Крещение. Сегодня утром работники Посольства США собрали всю свою отвагу, полотенца и купальные костюмы и ныряли в Днепр», - говорится в сообщении дипведомства.

Читайте такжеКрещение в Украине: на улицы выйдут около 12 тысяч правоохранителей Заместитель главы миссии США в Украине Джордж Кент, который принял участие в ныряниях, поздравил украинцев с праздником.

Это замечательный украинский праздник! Вода очищает! И мы, из американского посольства, уважаем украинские традиции», - подчеркнул он.

Ежегодно 19 января в Восточной Европе люди преодолевают свой страх перед ледяной водой ради многовековой традиции. В Украине так празднуют Крещение. Сегодня утром работники Посольства США собрали всю свою отвагу, полотенца и купальные костюмы и ныряли в Днепр. ♂️ pic.twitter.com/DYMkhingju — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 января 2018 г.

Напомним, 19 января православные христиане и греко-католики отмечают Крещение Господне или, как его еще называют Иордан. По традиции, в этот день украинцы демонстрируют силу воли, погружаясь в прорубь.

Во многих населенных пунктах Украины местные власти в канун праздника обустроили специальные места для купания.